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«Пятые номера драфта часто превосходят первые». THW намекнул, что Демидов лучше Селебрини

«Пятые номера драфта часто превосходят первые». THW намекнул, что Демидов лучше Селебрини
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Спортивный журналист Райан Шпорер выразил мнение, что пятые номера драфта НХЛ нередко превосходят в карьере первые, намекнув, что российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов превзойдёт канадца Маклина Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

«Возможно, 2024 год был не самым подходящим для смелых прогнозов о том, кого «Монреаль Канадиенс» выберут под общим пятым номером на драфте НХЛ. Они, без сомнения, были в выгодном положении, чтобы выбрать перспективного игрока, что и сделали, взяв российского нападающего Ивана Демидова. Если говорить о драфте НХЛ (начиная с 1979 года), больше соответствующем тому событию, которое сегодня известно болельщикам, то на самом деле пятый номер драфта часто превосходит по достижениям первого номера», — написал Шпорер в статье для The Hockey Writers.

Напомним, Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), заработав 4 (1+3) очка. Селебрини в своём дебютном сезоне в НХЛ провёл 70 матчей, забил 25 голов и сделал 38 результативных передач.

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