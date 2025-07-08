Быков — о Хартли: удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива». Ранее ярославский клуб после победы в Кубке Гагарина покинул Игорь Никитин, подписав контракт с ЦСКА.

«Хартли — известный и опытный специалист. Только удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру работать в команде. Но руководству виднее», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Ранее канадский специалист возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Также он приводил команды к чемпионским титулам в НХЛ (Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году), АХЛ (Кубок Колдера с «Херши» в 1997 году) и швейцарской лиге (победа с «Цюрихом» в 2012 году).