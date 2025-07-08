Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тайлер Джонсон объявил о завершении карьеры

34-летний американский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Тайлер Джонсон объявил о завершении карьеры.

Свою карьеру в НХЛ Джонсон начал в 2012 году, когда присоединился к «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «молний» американец дважды становился обладателем Кубка Стэнли в 2020 и в 2021 годах.

С 2021 по 2024 годы форвард выступал за «Чикаго Блэкхоукс».

В минувшем сезоне Джонсон принял участие в девяти матчах, где отличился двумя результативными передачами.

Напомним, всего форвард принял участи в 747 матчах за карьеру в НХЛ, где отметился 193 голами и 240 результативными передачами.