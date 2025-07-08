«Вашингтон» подписал контракт с экс-нападающим «Салавата» Шелдоном Ремпалом

«Вашингтон Кэпиталз» подписал форварда Шелдона Ремпала, который ранее выступал за уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщает PuckPedia в социальной сети X. По данным источника, контракт между сторонами рассчитан на один год. Зарплата Ремпала в НХЛ составит $ 775 тыс., в АХЛ – $ 450 тыс.

В минувшем сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 играх в регулярном чемпионате и 21 (8+13) в 19 играх плей-офф за «Салават».

В регулярках НХЛ Шелдон Ремпал в общей сложности провёл 21 матч (за «Лос-Анджелес», «Каролину», «Ванкувер» и «Вегас») и набрал три (два гола и передача) очка. В АХЛ у него 328 матчей и 252 (108+144) очка.