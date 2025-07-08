Джек Макбэйн подписал новый контракт с «Ютой» на $ 21,25 млн

Канадский нападающий «Юты Мамонт» Джек Макбэйн продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на пять лет на сумму $ 21,25 млн. Его среднегодовая зарплата составит $ 4,25 млн.

«Мы очень рады подписать с Джеком новый контракт. Он крупный, сильный, физически развитый игрок (рост 193 см, вес 99 кг), который всегда выкладывается на полную и привносит в нашу команду упорство и стойкость. Джек — важная часть команды чемпионского уровня, которую мы создаём, и мы с нетерпением ждём его возвращения в наш состав в обозримом будущем», — приводит слова генерального менеджера «Юты» Билла Армстронга пресс-служба НХЛ.

Макбейн был выбран «Миннесотой Уайлд» в третьем раунде под общим 63-м номером драфта НХЛ 2018 года. В прошедшем сезоне 25-летний форвард провёл все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 27 (13+14) очков.