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Двое россиян вошли в топ-20 ограниченно свободных агентов в 2026 году — The Athletic

The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые могут выйти на рынок ограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге двое россиян: нападающие Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Егор Чинахов («Коламбус Блю Джекетс»).

Возглавил топ-20 форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Дорофеев занял 12-е место, Чинахов замкнул двадцатку.

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард, «Чикаго».

2. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс».

3. Дастин Вольф, «Калгари Флэймз».

4. Томас Харли, «Даллас Старз».

5. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».

6. Симон Эдвинссон, «Детройт Ред Уингз».

7. Логан Кули, «Юта Мамонт».

8. Адам Фантилли, «Коламбус».

9. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс».

10. Дилан Холлоуэй, «Сент-Луис Блюз».

11. Коул Перфетти, «Виннипег Джетс».

12. Павел Дорофеев, «Вегас».

13. Филип Броберг, «Сент-Луис Блюз».

14. Коннор Макмайкл, «Вашингтон Кэпиталз».

15. Джексон ЛаКомбе, «Анахайм».

16. Каттер Готье, «Анахайм».

17. Майкл Кесселринг, «Баффало Сейбрз».

18. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес Кингз».

19. Шейн Пинто, «Оттава Сенаторз».

20. Егор Чинахов, «Коламбус».