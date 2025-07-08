Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic — об Овечкине в 2026 году: вероятно, это конец для лучшего снайпера НХЛ

The Athletic — об Овечкине в 2026 году: вероятно, это конец для лучшего снайпера НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Cпортивный журналист Джеймс Миртл оценил перспективы 39-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.

«Вероятно, это конец для лучшего бомбардира НХЛ всех времён, но нельзя ничего исключать, учитывая, каким нестареющим чудом был Овечкин на протяжении всей своей карьеры. Осенью ему исполнится 40 лет, и он заработал больше всех денег в истории лиги, так что есть над чем задуматься. К тому же возвращение в Россию может стать для него лебединой песней в КХЛ, как это делали другие российские звёзды в прошлом. Может быть, и там он побьёт рекорд по количеству забитых голов за всю историю?» — написал Миртл в статье для The Athletic.

Напомним, на счету Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем сезоне он побил рекорд по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки.

Материалы по теме
«Такого, как Овечкин, не будет ещё долго». Россияне возглавили престижный топ в Америке
«Такого, как Овечкин, не будет ещё долго». Россияне возглавили престижный топ в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android