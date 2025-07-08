The Athletic — об Овечкине в 2026 году: вероятно, это конец для лучшего снайпера НХЛ

Cпортивный журналист Джеймс Миртл оценил перспективы 39-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.

«Вероятно, это конец для лучшего бомбардира НХЛ всех времён, но нельзя ничего исключать, учитывая, каким нестареющим чудом был Овечкин на протяжении всей своей карьеры. Осенью ему исполнится 40 лет, и он заработал больше всех денег в истории лиги, так что есть над чем задуматься. К тому же возвращение в Россию может стать для него лебединой песней в КХЛ, как это делали другие российские звёзды в прошлом. Может быть, и там он побьёт рекорд по количеству забитых голов за всю историю?» — написал Миртл в статье для The Athletic.

Напомним, на счету Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем сезоне он побил рекорд по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки.