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Александр Овечкин на отдыхе в Турции встретился с Андреем Светлаковым

Находящийся на отдыхе в Турции нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с форвардом «Трактора» Андреем Светлаковым. Спортсмены сделали совместное фото с полуторагодовалым сыном Андрея.

Фото: Из личного архива Карины Светлаковой

Ранее Овечкин пересёкся на отдыхе с нападающим «Авангарда» Николаем Прохоркиным, экс-игроком ряда клубов НБА Тимофеем Мозговым, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым и серебряным призёром ОИ-2020 волейболистом Игорем Кобзарём.

Напомним, на счету 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем сезоне он побил рекорд по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки.

29-летний Светлаков в прошедшем сезоне сыграл в 86 матчах (с учётом Кубка Гагарина) и набрал 46 (20+26) очков. В декабре 2023 года у него и супруги Карины родился сын, которого назвали Матвеем.