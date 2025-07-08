Сергей Бобровский рассказал, как отнёсся к тому, что «Конн Смайт Трофи» получил Беннетт

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как относится к тому, что второй год подряд остаётся без «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли).

— После прошлогоднего финала вы спокойно отнеслись к тому, что «Конн Смайт Трофи» вручили не вам. В этот раз получилась та же история. Вы так же готовы сказать, что главное — это Кубок Стэнли, а всё остальное неважно, или у вас было ощущение какой-то несправедливости?

— Я рад за Сэма (Беннетта, MVP плей-офф НХЛ-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»). Он бился и отдавался на все 100% весь сезон и весь плей-офф и заслужил эту награду. Он очень важный для нас игрок, который может сыграть в любых ситуациях, будь то в обороне, атаке или силовой борьбе, — приводит слова Бобровского ТАСС.

29-летний форвард «Флориды» Беннетт набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах Кубка Стэнли, 6 из которых (5+1) — в шести матчах победной для «Пантерз» финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», и стал лауреатом награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается MVP плей-офф НХЛ.