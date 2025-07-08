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«Вашингтон» опубликовал календарь предсезонных игр

«Вашингтон» опубликовал календарь предсезонных игр
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» обнародовала календарь предсезонных игр. Первый домашний предсезонный матч «Вашингтон» проведёт 25 сентября на стадионе «Джайент-центр» в Херши, штат Пенсильвания, против «Филадельфии Флайерз».

«Кэпиталз» откроют свой предсезонный график матчем с «Бостон Брюинз» 21 сентября на стадионе «Ти-Ди Гарден». После игры 25 сентября на стадионе «Джайентс-центр» «Вашингтон» проведет две выездные игры подряд: 28 сентября с «Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе «Пруденшал-центр» и 30 сентября с «Коламбус Блю Джекетс» на стадионе «Нэшнл-арена». «Столичные» вернутся на «Кэпитал Уан-Арену» для проведения двух последних предсезонных матчей: 2 октября с «Бостоном» и 4 октября с «Коламбусом».

Напомним, в предсезонном турнире-2024/2025 «Кэпиталз» одержали три победы в шести матчах. «Вашингтон» стал победителем регулярного чемпионата, а в Кубке Стэнли — 2025 завершил выступление на стадии 1/4 финала, проиграв в пяти матчах «Каролине Харрикейнз».

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