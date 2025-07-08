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Доминик Гашек отреагировал на запрет Александру Овечкину давать интервью в России

Доминик Гашек отреагировал на запрет Александру Овечкину давать интервью в России
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Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек прокомментировал слухи о запрете капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать интервью в России.

«Вы все можете посмеяться над этим. Конечно, НХЛ не запрещала и не могла запретить ему выступать перед СМИ в соответствии с Конституцией США (да, они могли и, безусловно, согласились представить это публично)», — написал Гашек на своей странице в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми хоккеист имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций.

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