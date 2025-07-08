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Александр Овечкин вернулся в Москву после отдыха в Турции

Александр Овечкин вернулся в Москву после отдыха в Турции
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Известный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего Александра Овечкина, сообщил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» вернулся из отпуска в Москву.

«Александр вернулся в Москву», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Напомним, Овечкин с 7 июня находился на отдыхе в Турции, где встретился с нападающим «Авангарда» Николаем Прохоркиным, экс-игроком ряда клубов НБА Тимофеем Мозговым, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, серебряным призёром ОИ-2020 волейболистом Игорем Кобзарём и другими известными спортсменами.

Овечкин примет участие в Матче года, в котором сыграют российские игроки НХЛ и Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт 13 июля в Москве на «ЦСКА-Арене». В среду, 9 июля, Овечкин и остальные игроки поведут открытую тренировку.

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