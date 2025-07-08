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СКА подписал контракт с Тревором Мёрфи

СКА подписал контракт с Тревором Мёрфи
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Пресс-служба СКА объявила о подписании двухлетнего контракта с канадским экс-защитником «Сибири» Тревором Мёрфи.

«Ждали трансферы? Дождались!

Самый результативный защитник и лучший ассистент минувшей регулярки Тревор Мёрфи – в СКА! Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Добро пожаловать, Тревор!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний защитник провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.

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