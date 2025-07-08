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«Ничего удивительного». Роснер — о подаче в арбитраж форварда «Айлендерс» Цыплакова

«Ничего удивительного». Роснер — о подаче в арбитраж форварда «Айлендерс» Цыплакова
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Хоккейный журналист Стефан Роснер высказался по поводу поданного заявления в арбитраж российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова.

«В субботу «Нью-Йорк Айлендерс» ограничили права свободного агента, нападающего Максима Цыплакова, подавшего заявление в арбитраж по поводу зарплаты. Он отклонил квалификационное предложение на $ 897,75 тыс., и никого это не должно удивлять», — приводит слова Роснера The Hockey News.

Форвард в мае 2024 года подписал однолетний контракт с «островитянами». Как ранее сообщали инсайдеры, «Айлендерс» сделал россиянину квалификационное предложение в размере $ 897,75 тыс. что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс.

Слушания по арбитражу заработной платы будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Напомним, Цыплаков провёл в прошедшем сезоне 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.

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