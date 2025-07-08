Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадец Мёрфи может заработать 290 млн рублей по двухлетнему контракту со СКА

Канадец Мёрфи может заработать 290 млн рублей по двухлетнему контракту со СКА
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», сумма двухлетнего контракта канадского защитника Тревора Мёрфи со СКА составит 75 млн рублей + 70 млн бонусами в каждый из сезонов.

Ранее пресс-служба СКА объявила о заключении контракта с канадским экс-защитником «Сибири» Мёрфи.

29-летний Мёрфи выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2019 года с момента дебюта за «Куньлунь». Всего в КХЛ 29-летний защитник провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.

Материалы по теме
Официально
СКА подписал контракт с Тревором Мёрфи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android