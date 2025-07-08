Виктор Балдаев продлил контракт с «Амуром»

Защитник Виктор Балдаев подписал новый однолетний контракт с «Амуром», за который он играет с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Балдаев — воспитанник саратовского хоккея. В 2013 году он уехал в Канаду, где выступал за «Руэн-Норанда Хаскис» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, а спустя некоторое время, после краткосрочного возвращения на родину, он перебрался в клуб «Шикутими Сагенинс». По окончании сезона Балдаеву поступали предложения остаться в Канаде, но он выбрал продолжение карьеры в России и вернулся в систему «Атланта», в составе которого 6 сентября 2014 года в гостевом матче против казанского «Ак Барса» дебютировал в КХЛ.

В прошлом сезоне на счету 30-летнего Балдаева один гол и шесть результативных передач в 67 встречах, за всю карьеру в КХЛ он набрал 36 (9+27) очков в 323 матчах.