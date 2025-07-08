Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк, Валуев и ещё 10 депутатов Госдумы приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине

Третьяк, Валуев и ещё 10 депутатов Госдумы приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев и ещё 10 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены на Украине к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы приговоров, с которыми ознакомилось агентство.

По данным агентства, 12 депутатов были осуждены заочно различными судами Украины. В частности, Третьяк и Валуев были приговорены Хмельницким судом, а Андрей Картаполов – Тернопольским судом.

Обвинения были предъявлены по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Материалы по теме
Бывший игрок клубов КХЛ заявил, что Александру Овечкину нечего делать в Госдуме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android