Третьяк, Валуев и ещё 10 депутатов Госдумы приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев и ещё 10 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены на Украине к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы приговоров, с которыми ознакомилось агентство.

По данным агентства, 12 депутатов были осуждены заочно различными судами Украины. В частности, Третьяк и Валуев были приговорены Хмельницким судом, а Андрей Картаполов – Тернопольским судом.

Обвинения были предъявлены по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».