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«Спартак» официально объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026 в КХЛ

«Спартак» официально объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026 в КХЛ
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Пресс-служба московского «Спартака» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026.

В команду под руководством главного тренера Алексея Жамнова по-прежнему входят Алексей Ковалёв, Евгений Перов и тренер вратарей Сергей Климкович. Новичками тренерского штаба «Спартака» стали тренер по защитникам, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук и два тренера по физической подготовке — двукратный обладатель Кубка Гагарина Хассан Саид, работавший в «Спартаке» с 2017 по 2021 год, а также Энтони Мур, ставший обладателем Кубка Стэнли с клубом «Флорида Пантерз» в 2024 году.

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» под руководством Жамнова вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, в котором уступил «Салавату Юлаеву» (3-4), ведя по ходу серии 3-1.

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