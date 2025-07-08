«Авангард» отдал двух форвардов в «Ладу» в обмен на двух защитников

«Авангард» обменял в «Ладу» нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова на защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина. Тольяттинский клуб также получит денежную компенсацию.

«Мы понимаем, что линия обороны нашей команды нуждается в усилении. Марсель Ибрагимов должен добавить нам мощи, силы и агрессии, а также создать вариативность в сочетаниях защитников. Кроме того, мы испытываем потребность в «лимитчиках», игроках 2006 года рождения. Давно обратили внимание на Матвея Кривоножкина, габаритного перспективного защитника, и включили его в эту сделку с «Ладой». Работу по укреплению обороны продолжаем. Игрокам, которые покидают «Авангард», хотелось бы сказать спасибо за работу и пожелать удачи в дальнейшем!» — написано в сообщении пресс-службы омского клуба.

27-летний Ибрагимов выступал за Victoria Royals (2014-2017), ЦСКА (2017-2022, 2023-2024), «Красную Армию» (2017-2018), «Звезду» (2017-2023), «Трактор» (2024-2025) и «Ладу» (2024-2025). В КХЛ сыграл 134 матча, забросил две шайбы, сделал 14 передач, набрал 23 минуты штрафа, показатель полезности «+2».

18-летний Кривоножкин играл за «Ладью» (2022-2025) и «Ладу» (2024-2025). В КХЛ сыграл 1 матч. В МХЛ провёл 115 игр, забросил пять шайб, сделал 22 передачи, набрал 56 минут штрафа, имеет показатель полезности «+14».