«Северсталь» обменяла защитника Дыбленко в «Амур»

Защитник Ярослав Дыбленко перешёл в «Амур» в результате обмена с «Северсталью». Череповецкий клуб получит денежную компенсацию.

«Наш новичок начинал заниматься хоккеем в Сургуте, в 15 лет уехал в Мытищи. Дебют в КХЛ произошёл в 2013 году в «Атланте». В составе молодёжной сборной России участвовал в чемпионате мира 2013 года, где завоевал бронзовые медали. В 2017 году Дыбленко подписал двусторонний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз» и провёл 54 матча в фарм-клубе — «Бингемтон Дэвилз». Помимо подмосковного «Атланта», в нашем чемпионате выступал за «Спартак», СКА, «Сочи», ЦСКА и «Северсталь». В составе московских армейцев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

Добро пожаловать в команду, Ярослав!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы «Амура».

В минувшем сезоне 31-летний Дыбленко провёл в общей сложности 32 встречи, набрав 5 очков (1+4) при показателе полезности «+4». Стал вторым в команде по силовым приёмам, при том что провёл меньше половины игр в регулярном чемпионате.