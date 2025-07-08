Агент Шуми Бабаев сообщил, что 25-летний российский форвард покинул СКА

Известный агент Шуми Бабаев сообщил об уходе из СКА нападающего Андрея Чивилёва.

«Андрей Чивилёв расторг контракт с питерским СКА и вышел на рынок неограниченно свободных агентов», — написал Бабаев на своей странице в телеграм-канале.

25-летний Чивилёв в прошедшем сезоне выступал за подмосковный «Витязь». На его счету четыре заброшенные шайбы и 18 результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. За клуб из Санкт-Петербурга форвард провёл 19 игр в сезоне-2023/2024 и набрал 4 (2+2) очка. Также в послужном списке Чивилёва значатся «Нефтехимик», «Реактор» (ВХЛ) и ЦСК ВВС (ВХЛ).