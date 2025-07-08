Форвард «Питтсбурга» Михаил Ильин проведёт следующий сезон в «Северстали»

Принадлежащий «Питтсбург Пингвинз» российский нападающий Михаил Ильин продолжит выступать за «Северсталь» в следующем сезоне на правах аренды.

«Достигнута договорённость о продолжении карьеры 20-летнего нападающего в составе нашей команды на правах аренды. Напомним, ранее Михаил подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Его контракт вступит в силу с сезона-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028», — написано в сообщении пресс-службы череповецкого клуба.

Михаил является воспитанником системы «Северстали». В минувшем сезоне он провёл 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 30 (7+23) очков при показателе полезности «-9». В розыгрыше плей-офф нападающий принял участие в пяти встречах и отметился одной результативной передачей.