Видео: бурная реакция детей на появление Ивана Демидова в школе «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов посетил хоккейную школу своего клуба. Юные хоккеисты встретили россиянина бурными аплодисментами.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором молодые воспитанники «Монреаля» встречают Ивана Демидова.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Также на его счету 73 матча за СКА (с учётом Кубка Гагарина — 2025), в которых он забил 22 гола и отдал 32 голевые передачи. Он был признан лучшим новичком сезона в КХЛ.