Никита Михайлис заключил новый контракт с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с казахстанским нападающим Никитой Михайлисом. Соглашение, подписанное на новых условиях, рассчитано на два года – до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Никита Михайлис пополнил состав «Металлурга» в межсезонье 2023 года. До этого форвард всю профессиональную карьеру выступал за команды системы «Барыса». Вместе с «Металлургом» он стал обладателем Кубка Гагарина 2024 года.

В составе «Металлурга» Михайлис провёл 156 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 81 (35+46) очко при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ у 30-летнего форварда 567 матчей и 302 (134+168) очка при показателе полезности «+18» и среднем времени на льду в 15.02.