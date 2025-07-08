Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» объявил об обмене Александра Филатьева в «Амур»

«Авангард» объявил об обмене Александра Филатьева в «Амур»
Комментарии

21-летний нападающий Александр Филатьев перешёл из «Авангарда» в «Амур» в обмен на денежную компенсацию.

«Авангард» благодарит Александра за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» — написано в сообщении пресс-службы омского клуба.

Филатьев — уроженец Комсомольска-на-Амуре, где начал заниматься хоккеем с четырёх лет. В семь лет не прошёл отбор в ярославский «Локомотив», через два года попал в «Авангард». С сезона-2021/2022 начал играть в команде МХЛ «Омские Ястребы». С сезона-2023/2024 также игрок команды ВХЛ «Омские Крылья». 15 октября 2023 года в домашнем матче с «Локомотивом» (4:1) дебютировал в КХЛ. Всего за омский клуб форвард сыграл 59 матчей в КХЛ, забросил пять шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+3».

Материалы по теме
Официально
«Авангард» отдал двух форвардов в «Ладу» в обмен на двух защитников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android