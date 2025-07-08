Экс-голкипер СКА Юхан Маттссон подписал контракт с клубом из Германии

Бывший вратарь СКА, «Автомобилиста» и «Барыса» швед Юхан Маттссон заключил контракт с немецким клубом «Адлер» (Мангейм).

«Я очень рад новой главе в Мангейме. «Адлер» входит в число лучших клубов – не только в немецкой лиге, но и в Европе», — приводит слова Маттссона пресс-служба немецкого клуба.

Маттссон был выбран «Чикаго Блэкхоукс» в 2011 году в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 211-м номером. Перед сезоном-2021/2022 перешёл в клуб КХЛ «Динамо» (Рига). В середине декабря покинул рижан и перебрался в «Автомобилист». 5 июля 2023 года заключил однолетний контракт со СКА, откуда перебрался в «Барыс». В минувшем сезоне 31-летний голкипер провёл девять матчей за казахстанскую команду с процентом отражённых бросков 86,8 и коэффициентом непробиваемости 4,12.

Маттссон является чемпионом мира среди молодёжных команд 2012 года.