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Бреннан Менелл перешёл в СКА в результате обмена с московским «Динамо»

Бреннан Менелл перешёл в СКА в результате обмена с московским «Динамо»
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Американский защитник Бреннан Менелл перешёл в СКА в результате обмена с московским «Динамо». Бело-голубые получат вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола.

Отметим, что Менелл имеет также российское гражданство и не является легионером в КХЛ.

«Парням желаем удачи дальше. Ну а Бреннана приветствуем в Северной столице и с нетерпением ждём на льду!» — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Менелл выступал за «Динамо» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 52 матча за бело-голубых с учётом плей-офф, в которых забросил четыре шайбы и сделал 20 результативных передач.

Ранее стало известно, что ряды СКА пополнил самый результативный защитник прошлого сезона канадец Тревор Мёрфи.

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