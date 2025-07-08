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Артюхин объяснил, почему уход Ремпала негативно скажется на результатах «Салавата Юлаева»

Артюхин объяснил, почему уход Ремпала негативно скажется на результатах «Салавата Юлаева»
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин заявил, что уход канадского форварда Шелдона Ремпала из «Салавата Юлаева» скажется на результатах уфимской команды. Ремпал подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«Однозначно в новом сезоне у «Салавата» результаты будут хуже, к сожалению. Вряд ли получится повторить их. Ремпал — один из ключевых игроков Уфы. Он довольно неплохо проявил себя в КХЛ, во второй части сезона он показывал отличный хоккей.

Ещё непонятная ситуация с Ливо в «Салавате» — уходит или остаётся? Плюс урезается бюджет. Ключевые игроки, на ком держалась команда, уходят. Я не вижу пока в составе ребят, которые могли бы их подменить. Ремпал, Ливо, Тодд давали результат. Есть подрастающее поколение, но громких имён нет! Однако это не те хоккеисты, которые будут в числе лидеров по статистике в КХЛ. Золотая пятёрка иностранцев в «Салавате» распалась. Если Ливо и останется, то я не вижу, с кем он там будет играть. Сможет ли он такой результат показывать без сильных партнёров… Ливо — как Саша Овечкин: ему постоянно нужно доставлять шайбу. У Ливо хороший бросок, он настроен на него», — цитирует Артюхина Legalbet.

Ремпал стал игроком «Салавата Юлаева» летом 2024 года. В сезоне-2024/2025 нападающий набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. В 19 играх Кубка Гагарина канадец набрал 21 (8+13) очко.

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