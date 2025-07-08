Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с форвардом Сергеем Толчинским. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 30-летним игроком подписано на два года — до конца сезона-2026/2027. Ранее нападающий покинул состав СКА., в котором провёл две регулярки.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков.

В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства. За 17 сезонов в КХЛ армейцы забросили 34 шайбы в большинстве, затратив на гол менее 10 секунд, три из них — на счету Толчинского. Он обошёл Илью Ковальчука, Сергея Плотникова, Патрика Херсли и Дмитрия Яшкина, которые подобным образом отличались дважды.