Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве России по очкам в рейтинге ИИХФ

Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве России по очкам в рейтинге ИИХФ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве России по очкам в рейтинге ИИХФ.

«Я никогда не был сторонником рейтингов, особенно в хоккее. Рейтинг один — вышел на лёд, победил, стал чемпионом. Всё остальное — надуманная история. Поэтому тут мне нечего обсуждать», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее был опубликован рейтинг мужских команд, где на первом месте расположилась команда США (3985). У России 4030 очков, при этом команда указана отдельно, поскольку не выступает на турнирах ИИХФ. По решению ИИХФ, несмотря на недопуск до соревнований, Россия по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1520 очков как бронзовый призёр турнира, поскольку на момент отстранения шла третьей в рейтинге.

Материалы по теме
Сборная России сохранила первое место в обновлённом рейтинге ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android