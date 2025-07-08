Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве России по очкам в рейтинге ИИХФ.

«Я никогда не был сторонником рейтингов, особенно в хоккее. Рейтинг один — вышел на лёд, победил, стал чемпионом. Всё остальное — надуманная история. Поэтому тут мне нечего обсуждать», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее был опубликован рейтинг мужских команд, где на первом месте расположилась команда США (3985). У России 4030 очков, при этом команда указана отдельно, поскольку не выступает на турнирах ИИХФ. По решению ИИХФ, несмотря на недопуск до соревнований, Россия по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1520 очков как бронзовый призёр турнира, поскольку на момент отстранения шла третьей в рейтинге.