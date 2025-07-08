«Авангард» представил план предсезонной подготовки

Тренерский штаб «Авангарда» определился с планом подготовки команды к сезону КХЛ 2025/2026.

1-3 августа, Омск, медицинский осмотр.

4-8 августа, Омск, тренировки.

9-16 августа, Санкт-Петербург, тренировки.

17-19 августа, Омск, тренировки.

20-25 августа, Омск, предсезонный турнир на Кубок Блинова, участники турнира: «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь».

26 августа — начало регулярного чемпионата, Омск, тренировки.

Первый матч в новом сезоне-2025/2026 «Авангард» проведёт с «Ак Барсом». Встреча состоится в Омске 8 сентября. Регулярный чемпионат сезона-2025/2026 стартует матчем между «Локомотивом» и «Трактором» 5 сентября.