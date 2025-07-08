Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» представил план предсезонной подготовки

«Авангард» представил план предсезонной подготовки
Комментарии

Тренерский штаб «Авангарда» определился с планом подготовки команды к сезону КХЛ 2025/2026.

1-3 августа, Омск, медицинский осмотр.
4-8 августа, Омск, тренировки.
9-16 августа, Санкт-Петербург, тренировки.
17-19 августа, Омск, тренировки.
20-25 августа, Омск, предсезонный турнир на Кубок Блинова, участники турнира: «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь».
26 августа — начало регулярного чемпионата, Омск, тренировки.

Первый матч в новом сезоне-2025/2026 «Авангард» проведёт с «Ак Барсом». Встреча состоится в Омске 8 сентября. Регулярный чемпионат сезона-2025/2026 стартует матчем между «Локомотивом» и «Трактором» 5 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» оригинально представил календарь своих матчей в КХЛ-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android