«Готовим усиление?» Андрей Василевский потренировался на базе «Салавата Юлаева»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский потренировался на базе «Салавата Юлаева». Хоккеист показал, как занимается на велотренажёре.

«Готовим усиление?» — подписал видео Василевский в своём телеграм-канале.

Напомним, Андрей Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021), обладатель «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона в НХЛ, 2019) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф, 2021), чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В регулярном сезоне НХЛ-2024/2025 Василевский сыграл в 63 матчах, в которых одержал 38 побед и оформил шесть шат-аутов, отразив 92,1% бросков в створ своих ворот.