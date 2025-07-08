Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в тренажёрном зале начал подготовку к сезону-2025/2026. Ранее сообщалось, что хоккеист вернулся в Москву после отдыха в Турции.

Напомним, Овечкин с 7 июня находился на отдыхе в Турции, где встретился с нападающим «Авангарда» Николаем Прохоркиным, экс-игроком ряда клубов НБА Тимофеем Мозговым, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, серебряным призёром ОИ-2020 волейболистом Игорем Кобзарём и другими известными спортсменами.

Овечкин примет участие в Матче года, в котором сыграют российские игроки НХЛ и Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт 13 июля в Москве на «ЦСКА-Арене». В среду, 9 июля, Овечкин и остальные хоккеисты поведут открытую тренировку.