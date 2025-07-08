Бывший форвард НХЛ Ессе Пульюярви подписал контракт с клубом швейцарской лиги «Женева-Серветт». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с финским нападающим рассчитан сроком на два сезона.

Это уже второй раз, когда Пульюярви уезжает из Северной Америки в Европу. Проведя часть трёх сезонов в «Эдмонтон Ойлерз», нападающий вернулся в Финляндию, играя за команду «Кярпят» в течение двух сезонов, прежде чем вернуться в «Эдмонтон» на сезон 2021 года.

По ходу сезона-2023/2024 Пульюярви подписал двухлетний контракт с «Питтсбург Пингвинз». По ходу прошлого сезона его контракт был расторгнут. Сезон-2024/2025 финский нападающий доигрывал в АХЛ.