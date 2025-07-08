Как стало известно «Чемпоинату», нападающий Ретт Гарднер подписал двухлетний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявят официально.

В минувшем сезоне 29-летний Гарднер выступал в АХЛ за «Лихай Вэлли». Он провёл 65 матчей и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «-12» и 59 минутах штрафа. В НХЛ канадец выступал за «Даллас» и «Филадельфию».

В общей сложности в АХЛ нападающий провёл 327 игр, в которых набрал 126 очков — забросил 45 шайб и отдал 81 результативную передачу при 336 минутах штрафа.

В НХЛ Гарднер провёл 41 матч, в котором забросил одну шайбу и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-10» и 10 минутах штрафа.