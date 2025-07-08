НХЛ и Ассоциация игроков лиги утвердили новый коллективный договор

НХЛ и Ассоциация игроков утвердили новый коллективный договор, сообщает пресс-служба лиги. Срок действия текущего коллективного трудового договора НХЛ заканчивается 15 сентября 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, что достигнуто соглашение об увеличении числа матчей с 82 до 84 с сезона-2026/2027. Для реализации этого изменения будет сокращено количество предсезонных игр с шести‑восьми до четырёх для каждой команды.

Также подчёркивается, что будут внесены изменения в финансовый регламент, включая устранение возможности возвращения травмированных игроков в заявку перед началом плей‑офф, что позволит избежать нарушения потолка зарплат.