Подготовка «Кузнецких Медведей» к сезону отложилась из-за состояния льда на аренах

«Кузнецкие Медведи» анонсировали старт ледовой подготовки к сезону с 7 июля. Открытая тренировка для СМИ была запланирована на «Арене имени Короленко» — основной арене Новокузнецка. Однако арена оказалась не готова к проведению тренировок.

На малой арене Центрального района также невозможно тренироваться, так как лёд находится в неудовлетворительном состоянии, а сама арена давно нуждается в реконструкции. На частной арене «Кузнецкий лёд» всё расписано под тренировки детской спортивной школы и любителей.

«Проводить тренировки на малой арене Центрального района сейчас нельзя. Имеющиеся там условия — они не соответствуют стандартам подготовки хоккеистов профессионального клуба, не соответствуют нормам регламента лиги, да и другим нормам. Считаю, что такой город, как Новокузнецк, не достоин, чтобы в хоккейной школе «Металлург» предлагали такие некачественные условия для тренировочного процесса. «Кузнецкие Медведи» в таких условиях тренироваться не будут.

Малую арену уже не первый год обещают отремонтировать. Лично я в присутствии бывших главы Новокузнецка и губернатора Кузбасса дважды поднимал вопрос о необходимости и обоснованиях проведения реконструкции арены. И губернатор дважды давал поручение главе, что нужно начинать работу в этом направлении. В дальнейшем даже было принято коллегиальное решение о том, какой человек – руководитель компании, определён для проведения реконструкции малой арены. Почему реконструкция в итоге так и не началась, почему ничего так и не сделано – не знаю. Это уже вопрос не ко мне», — цитирует генерального директора «Металлурга» Андрея Денякина Sport42.

Сообщается, что клуб направил обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру с целью проверки малой ледовой арены Центрального района на соответствие нормам безопасности и возможности эксплуатации. «Кузнецкие медведи» рассматривают вариант начала тренировочного сбора в другом городе.