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Российский защитник рассказал о премиальных за победу в плей-офф АХЛ

Российский защитник рассказал о премиальных за победу в плей-офф АХЛ
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Защитник «Эбботсфорда» Кирилл Кудрявцев рассказал о премиальных за победу в плей-офф АХЛ. Хоккеист провёл сезон за фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ и стал победителем Кубка Колдера, обыграв в финале «Шарлотт» (4-2 в серии).

– В АХЛ вообще предусмотрены премии за победу? В России, например, бонусы за Кубок Гагарина не входят в потолок.
– Да, здесь тоже есть премии, но они ограничены. Команда не может выплатить больше определённой суммы. Это не как в «Локомотиве», где ребята получили, условно, 20 млн. У нас всё скромно. За каждый раунд дают определённую сумму. Выигрываешь первый раунд – дают 700 долларов, проигрываешь – 400. Потом всё это удваивается: 1400, 2800, 5600 и так далее. В итоге получилось около 20 тысяч, но это до налогов, — цитирует Кудрявцева «ВсеПроСпорт».

Кудрявцев провёл 21 матч в плей-офф и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «+18».

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