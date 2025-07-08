«Это ощутимая потеря». Плющев оценил уход Толчинского из СКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уходе нападающего Сергея Толчинского из СКА.

Форвард подписал контракт на два года с «Металлургом».

«Толчинский – большой игрок, достаточно авторитетный. Он игрок, который может решить результат матча в одиночку. Он легко сыгрывается с партнерами.

Сумеет ли СКА найти ему замену? Я сомневаюсь. Это ощутимая потеря», – цитирует Плющева Vprognoze.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков. В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства.