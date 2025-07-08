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Мичков – о Торторелле: мне нравился его подход, всё сразу говорит в лицо

Мичков – о Торторелле: мне нравился его подход, всё сразу говорит в лицо
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о работе с бывшим главным тренером «лётчиков» Джоном Торотореллой и отметил особенность специалиста говорить всё прямо в лицо.

«Школа Тортореллы – тоже самое что и у других тренеров, к любому тренеру приходишь – та же самая школа, просто у него был немного другой подход. Мне он нравился, всё говорит сразу в лицо, и каждый игрок прислушивался», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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