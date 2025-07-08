Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ.

«Совершенству нет предела, первый сезон получился разным, бывали хорошие моменты, бывали не очень, но имеем что имеем. Двигаемся дальше, надеюсь дальше будет лучше. С Токеттом пока не общались, ближе к сезону будем связываться. Что жду от нового сезона? Поживём – увидим», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Материалы по теме
Мичков – о Торторелле: мне нравился его подход, всё сразу говорит в лицо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android