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Мичков: не уверен что в «Филадельфии» знают что я решил сыграть в турнире «КХЛ 3х3»

Мичков: не уверен что в «Филадельфии» знают что я решил сыграть в турнире «КХЛ 3х3»
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что в его клубе НХЛ, вероятно, не знают, что хоккеист принял участие в фестивале хоккея «КХЛ 3х3». Форвард провёл два матча за команду Доната Стальнова и отметился несколькими заброшенными шайбами.

«Не уверен, что в «Филадельфии» знают о том, что я решил сыграть в турнире 3 на 3. Классное мероприятие, хороший хоккей. Полезно сыграть было, получить положительные эмоции всегда приятно, играть с такими ребятами, пообщаться, выйти на лёд – отличный опыт. Не знаю поможет ли в будущем, но всё хорошо», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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