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Толчинский прокомментировал переговоры с «Ак Барсом» и переход в «Металлург»

Толчинский прокомментировал переговоры с «Ак Барсом» и переход в «Металлург»
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Нападающий Сергей Толчинский прокомментировал переговоры с «Ак Барсом» и переход в «Металлург». Ранее форвард покинул СКА, за который выступал последние два сезона.

«Мог ли перейти в «Ак Барс»? Переговоры вёл агент, мне сложно ответить, как они шли. Общались со многими командами, «Металлург» проявил больший интерес, я всегда симпатизировал этой команде, хоккей Андрея Разина. Так сложилось», – сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков. В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства.

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