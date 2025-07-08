Нападающий Сергей Толчинский прокомментировал переговоры с «Ак Барсом» и переход в «Металлург». Ранее форвард покинул СКА, за который выступал последние два сезона.

«Мог ли перейти в «Ак Барс»? Переговоры вёл агент, мне сложно ответить, как они шли. Общались со многими командами, «Металлург» проявил больший интерес, я всегда симпатизировал этой команде, хоккей Андрея Разина. Так сложилось», – сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков. В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства.