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Толчинский – о расторжении контракта со СКА: никаких ментальных трудностей

Толчинский – о расторжении контракта со СКА: никаких ментальных трудностей
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Нападающий Сергей Толчинский оценил уход из СКА, где форвард выступал на протяжении последних двух сезонов. Хоккеист подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

«Никаких ментальных трудностей, обычный хоккейный процесс. Хороший опыт, нужно извлечь из него уроки и двигаться дальше», – сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков. В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства.

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