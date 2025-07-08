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Толчинский – о хоккее «3 на 3»: не ожидал что так устану, играл практически в полную силу

Толчинский – о хоккее «3 на 3»: не ожидал что так устану, играл практически в полную силу
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Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский высказался об участии в фестивале хоккея «КХЛ 3х3». Форвард провёл два матча на турнире за команду Егора Яковлева, которая проиграла обе встречи и заняла последнее место.

«Устал сильно, сам не ожидал. Играл практически в полную силу, никто не хотел проигрывать несмотря на предсезонку. Стараешься без травм, но спортивный интерес всегда присутствует. Старались на максимум, никто на красивый счёт не играл, хотели выиграть», – сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Толчинский покинул СКА и подписал с магнитогорским «Металлургом» двухлетний контракт.

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