Голдобин: жду новый сезон. Хочется нового, чтобы забыть старое

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как проводит отпуск и заявил, что ждёт новый сезон КХЛ.

«Отдохнул в Турции, Дубае, пошопился, вкусно поел, встретился с друзьями, с которыми не мог встретиться в сезоне. Эмоционально всё было ярко. Жду новый сезон, хочется нового, чтобы забыть старое», – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

29-летний Голдобин в минувшем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах. Ранее Голдобин заявил, что ещё мечтает вернуться и поиграть в НХЛ.