Голдобин – о продлении Жамнова: конечно рад. Супер тренер, жду новой встречи

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о продлении контракта красно-белыми с главным тренером Алексеем Жамновым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Конечно рад, супер тренер, очень жду новой встречи», – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

54-летний Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. В нынешнем сезоне КХЛ команда под его руководством впервые по итогам регулярного чемпионата стала победителем дивизиона Боброва. Под руководством специалиста клуб дважды дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина красно-белые на этой стадии проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).