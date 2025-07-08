Голдобин – об участии в турнире «КХЛ 3х3»: многие ребята офигели от такой нагрузки

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин оценил участие в фестивале хоккея «КХЛ 3х3». Форвард провёл два матча на турнире за команду Егора Яковлева, которая проиграла обе встречи и заняла последнее место.

«Тяжело, еле дышал, думаю, что многие ребята сегодня офигели от такой нагрузки. Всё равно мы пока готовимся к сезону, кто-то ещё под нагрузкой, я как и многие хожу в зал, мышцы болят, не в лучшей форме. Если бы не вратарь – заняли бы пятое место из четырёх команд.

Проигрывать никто не хочет, аккуратно играли, процентов на 70, хотя так, давайте на 87 процентов я играл», – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.