Порядин – о видеоиграх: иногда хочется бросить джойстик на лёд, выводит из себя

Нападающий «Спартака» Павел Порядин высказался об участии в фестивале хоккея «КХЛ 3х3» и сравнил этот опыт с вирутальным хоккеем.

«Не буду сравнивать хоккей «3 на 3» с фиджитал хоккеем, в том плане что если я сяду за приставку, я буду играть, а кто-то заявлен на ворота вторым голкипером и даже на коньках стоять не умеет, только для того чтобы сыграть на приставке. Разве это правильно? Сам играю в приставку, немного другое, на двух стульях не усидеть.

Я знаю, что есть ребята, которые хорошо играют в приставку из действующих хоккеистов, Дима Силантьев здорово играет. Но надо делить эти виды спорта, не смешивать. Есть геймеры, а есть хоккеисты. Вроде как интересно, прикольно, но мне кажется если брать серьёзный уровень, болельщику интереснее смотреть на Пашу Порядина на льду, а не за компьютером. Всё равно есть нюансы, что хочется бросить джойстик на лёд, потому что выводит из себя, нереалистично», – сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.