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Порядин допустил возможность сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3» в следующем сезоне

Порядин допустил возможность сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3» в следующем сезоне
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин допустил возможность сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3» в следующем сезоне. Форвард провёл два матча в фестивале хоккея «КХЛ 3х3».

«Думаю, что хоккей «3х3» будет развиваться. Нужно понять, как можно завлечь болельщика, в стиле шоу, какими-то эффектами, быть современными. Добавить драйва, со временем интерес появится.

Мне было бы любопытно сыграть несколько матчей в сезоне, если будет такая возможность, почему нет? Мне нравится любой движ, связанный не только с хоккеем, в футбол играем с друзьями. Если получится — я за», — сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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